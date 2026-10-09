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Смоленская Газета

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Более 4,3 тыс. смолян получают надбавку к пенсии за длительный сельский стаж от Отделения СФР

Более 4,3 тыс. смолян получают надбавку к пенсии за длительный сельский стаж от Отделения СФР

Более 4,3 тыс. смолян получают надбавку к пенсии за длительный сельский стаж от Отделения СФР. Повышенная фиксированная выплата устанавливается неработающим пенсионерам — получателям страховой пенсии по старости или инвалидности, которые имеют не менее 30 лет сельского стажа и на момент перерасчета пенсии проживали в сельской местности.

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