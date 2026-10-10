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«Рыба начинает вонять с головы»: Захарова о влиянии Каллас на будущее Евросоюза

«Рыба начинает вонять с головы»: Захарова о влиянии Каллас на будущее Евросоюза

Рыба гниет с головы — таким выражением, только в его более ранней версии, приписываемой древнегреческому философу Плутарху, пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова прокомментировала заявление главы евродипломатии Каи Каллас о дизельном соглашении РФ и США.

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