«Рыба начинает вонять с головы»: Захарова о влиянии Каллас на будущее Евросоюза

Рыба гниет с головы — таким выражением, только в его более ранней версии, приписываемой древнегреческому философу Плутарху, пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова прокомментировала заявление главы евродипломатии Каи Каллас о дизельном соглашении РФ и США.