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Секретарь СБ РФ Патрушев: Запад захотел построить однополярный мир и уничтожить Россию

Секретарь СБ РФ Патрушев: Запад захотел построить однополярный мир и уничтожить Россию

Запад не отказался от планов создания однополярного мира, для чего требуется уничтожить Россию. Однако англосаксы не учли ее мощь и волю народа к независимости, заявил в интервью «Известиям» секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев.

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