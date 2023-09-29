WADA нарушило порядок уведомления фигуристки Валиевой о допинге

Процессуальное нарушение при информировании российской фигуристки Камилы Валиевой о положительном результате теста на допинг допустило Всемирное антидопинговое агентство WADA, сообщает 28 сентября РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии