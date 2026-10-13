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Татар-информ

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Тысяча школьников РТ приняли участие во Всероссийской неделе профориентации

Тысяча школьников РТ приняли участие во Всероссийской неделе профориентации

Фото: пресс-служба проекта «Билет в будущее» В Татарстане тысяча школьников стали участниками Всероссийской профориентационной недели, организованной в рамках первого Всероссийского месяца профориентации.

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