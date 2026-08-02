Макгрегор заявил, что Украина лишится портов и городов-крепостей

ЛС Лидия Санникова Так до Львова это русские земли: города, порты. А укры на историческую родину, в галицию.

Виталий Золотухин Добивать и тотально зачищать: "украинство", украинствующих, нацистов, фашистов, сатанистов, вероотступников. Добивать и тотально зачищать! "Врага нельзя живым с поля боя: недорубленный лес вырастает снова!" А.В. Суворов. Добивать и тотально зачищать!!!