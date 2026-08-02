Бывший советник главы Пентагона, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор выступил с резкими прогнозами относительно дальнейшего хода боевых действий.
Макгрегор заявил, что Украина лишится портов и городов-крепостей
Комментарии
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ЛС
Лидия Санникова
Так до Львова это русские земли: города, порты. А укры на историческую родину, в галицию.
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Виталий Золотухин
Добивать и тотально зачищать: "украинство", украинствующих, нацистов, фашистов, сатанистов, вероотступников. Добивать и тотально зачищать! "Врага нельзя живым с поля боя: недорубленный лес вырастает снова!" А.В. Суворов. Добивать и тотально зачищать!!!
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1 м.
Виталий Золотухин
Искусственно созданного образования, на испокон веков нашей русской земле, под названием "укрАина", не должно быть на политической карте мира. Добивать и тотально зачищать!
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1 м.
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