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Песков: реакция на запрос Приднестровья увеличить число миротворцев РФ не сформулирована

Песков: реакция на запрос Приднестровья увеличить число миротворцев РФ не сформулирована

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что реакция Кремля на запрос главы представительства непризнанной Приднестровской Молдавской республики в РФ Леонида Манакова об увеличении числа российских миротворцев пока не сформулирована.

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