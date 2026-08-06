У Apple на складах лежат процессоры на 1 млрд долларов, потому что для их упаковки нет чипов памяти

Может образоваться дефицитРесурс Culpium сообщает, что, согласно его источникам, Apple и её поставщики изо всех сил пытаются обеспечить себя достаточным количеством чипов памяти для новых iPhone, которые ожидаются осенью.
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