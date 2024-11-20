В Госдуме РФ попросили объяснить перепроверку инвалидов без конечностей

Обращения главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко и главе Минтруда РФ Антону Котякову с просьбой пояснить, зачем нужна процедура переосвидетельствования инвалидами с ампутированными конечностями, отправила депутат Госдумы РФ от фракции «Новые люди» Ксения Горячева, сообщает 20 ноября ТАСС.
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