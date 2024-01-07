Вадим Новинский: Мы удалились от Бога, поэтому страдаем

Дорогие братья и сестры! Сердечно поздравляю вас со светлым и радостным, великим праздником Рождества Господа и Спаса нашего Иисуса Христа! Сегодня все, чьи сердца просвещены верой в Спасителя, встречаются духовно под Вифлеемской звездой в убогой пещерке пастухов, чтобы прославить лежащего в яслях Богомладенца Христа — Того, Кто ради нас и нашего спасения сошёл с Небес и стал одним из нас.