Изъяли в пользу государства

ВМ

Владимир Минаков

" В 1995 году отец сестер Казихановых выкупил здание за 2,5 млрд руб. у ОАО Котэк «Весна»." Так прошло почти 30 лет! За это время и поменялось, и в мир иной ушло много тех, кто тогда, по тем законам, совершал такую торговлю. Они уже или старики, или покойники - кого там сажать за те действия, которые проходили во времена и правила Ельцина и Чубайса?