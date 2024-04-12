Арбитражный суд Челябинской области постановил изъять в пользу государства винодельческие активы группы компаний «Ариант» и взыскать с бывших владельцев Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) 105 млрд рублей.
Изъяли в пользу государства
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алексей Камышов
Очень радуют такие новости! Ещё и мэрию Сочи пересажать необходимо за мошенничество и незаконные сделки.
Ответить
7 час.
ВМ
Владимир Минаков
" В 1995 году отец сестер Казихановых выкупил здание за 2,5 млрд руб. у ОАО Котэк «Весна»." Так прошло почти 30 лет! За это время и поменялось, и в мир иной ушло много тех, кто тогда, по тем законам, совершал такую торговлю. Они уже или старики, или покойники - кого там сажать за те действия, которые проходили во времена и правила Ельцина и Чубайса?
Ответить
13 мин.
Свежие комментарии