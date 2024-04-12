Мы из Советског...
ГлавнаяБлогПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мы из Советского Союза

13 940 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Минаков
    " В 1995 году отец сестер Казихановых выкупил здание за 2,5 млрд руб. у ОАО Котэк «Весна»."                          ...Изъяли в пользу г...
  • Николай Кузнецов
    Да уж, если судить по тому, что вы меня определили в хамы, спасибо хоть завуалированные, то мне ясна ваша объективнос...Те, что "перейдут...
  • Ирина52
    Не совсем. Та же судьба у Детройта. В США есть и другие поселения - призраки. Причины:  исчерпание ресурсов либо смен...Заброшенные посёл...

Изъяли в пользу государства

Изъяли в пользу государства

Арбитражный суд Челябинской области постановил изъять в пользу государства винодельческие активы группы компаний «Ариант» и взыскать с бывших владельцев Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) 105 млрд рублей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алексей Камышов
Очень радуют такие новости! Ещё и мэрию Сочи пересажать необходимо за мошенничество и незаконные сделки.
Ответить
7 час.
ВМ
Владимир Минаков
&quot; В 1995 году отец сестер Казихановых выкупил здание за 2,5 млрд руб. у ОАО Котэк «Весна».&quot;                                                                                        Так прошло почти 30 лет! За это время и поменялось, и в мир иной ушло много тех, кто тогда, по тем законам, совершал такую торговлю. Они уже или старики, или покойники - кого там сажать за те действия, которые проходили во времена и правила  Ельцина и Чубайса?
Ответить
13 мин.

Картина дня

наверх
Задать вопрос доктору