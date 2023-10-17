Без ДТП. Сняли номера и погнали нарушать

В Тюмени на одном из перекрёстков в объектив видеорегистратора попал интересный сюжет, как двое предприимчивых граждан сняли номера с автомобиля и помчались по встречной полосе на красный сигнал светофора.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии