Канцлер Шольц встревожился после телефонного разговора Путина и Трампа

Действия администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по Украине угрожают безопасности ФРГ и Европы и требуют ответа, заявил канцлер Германии Олаф Шольц 14 февраля в соцсети Х (бывшая Twitter).
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