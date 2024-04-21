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Экс-жена Кержакова: «Я сделала около 10 пластических операций – ринопластику, грудь, липосакцию, липоскульптурирование. Сама себе не нравилась»

Экс-жена Кержакова: «Я сделала около 10 пластических операций – ринопластику, грудь, липосакцию, липоскульптурирование. Сама себе не нравилась»

Милана Тюльпанова, бывшая жена экс-форварда «Зенита» и сборной России Александра Кержакова, а также дочь бывшего главы законодательного собрания Санкт-Петербурга Вадима Тюльпанова стала гостьей шоу «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.

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