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Меган Маркл может сыграть в третьем сезоне «Джентльменов» Гая Ричи

Меган Маркл может сыграть в третьем сезоне «Джентльменов» Гая Ричи

Герцогиня Сассекская Меган Маркл ведет переговоры об участии в третьем сезоне сериала Гая Ричи «Джентльмены» (The Gentlemen) на NetflixГерцогиня Сассекская Меган Маркл ведет переговоры об участии в третьем сезоне сериала Гая Ричи «Джентльмены» (The Gentlemen) на Netflix, сообщает Deadline со ссылкой на источники.

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