Меган Маркл может сыграть в третьем сезоне «Джентльменов» Гая Ричи

Герцогиня Сассекская Меган Маркл ведет переговоры об участии в третьем сезоне сериала Гая Ричи «Джентльмены» (The Gentlemen) на NetflixГерцогиня Сассекская Меган Маркл ведет переговоры об участии в третьем сезоне сериала Гая Ричи «Джентльмены» (The Gentlemen) на Netflix, сообщает Deadline со ссылкой на источники.