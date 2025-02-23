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Элита на самом верху замерла в ожидании катастрофы. Хазин о будущем Силуанова и Набиуллиной: «У Путина теперь развязаны руки»

Элита на самом верху замерла в ожидании катастрофы. Хазин о будущем Силуанова и Набиуллиной: «У Путина теперь развязаны руки»

Интересная жизнь с Vera Star Недругов России, которые засели в коридорах власти, ждёт неминуемая катастрофа, причём произойдёт это в самое ближайшее время.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Ни Набиуллину, ни Силуанова НЕ ТРОНУТ. Неприкасаемые они...
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18 час.
AA
Alix Aleksandrova
С чего это вдруг вы решили, что ВВП только и ждет, когда ему прикажут и начнет четко исполнять  приказы из-за бугра?
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16 час.
саша дмитренко
опять  тявкает  миша  мразин))))))
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16 час.
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