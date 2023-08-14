Будет вкусно

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Не ожидала, что Испанцы умеют так вкусно готовить наши кабачки. Первый раз увидела этот рецепт и сразу влюбилась (делюсь)

Не ожидала, что Испанцы умеют так вкусно готовить наши кабачки. Первый раз увидела этот рецепт и сразу влюбилась (делюсь)

Здравствуйте, любители вкусных рецептов! Вот и наступила пора, когда кабачков стало море. Мне нравится выражение "если у вас в холодильнике нет кабачка, значит, у вас нет друзей".

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Комментарии
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valeriy kanayev
На юге Испании, кабачки собирают и сразу в магазины. Каждый день, т.к. через день они уже переспелые.
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14 час.
TM
Tatyana Maranjyan
А почему ваши кабачки? Х
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10 час.
Елена Хараничева
Наверное думает, что, только у нас растут кабачки!😀
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9 час.

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