Не ожидала, что Испанцы умеют так вкусно готовить наши кабачки. Первый раз увидела этот рецепт и сразу влюбилась (делюсь)

Здравствуйте, любители вкусных рецептов! Вот и наступила пора, когда кабачков стало море. Мне нравится выражение "если у вас в холодильнике нет кабачка, значит, у вас нет друзей".
Популярные статьи
- Вкус ностальгии: 7 незаслуженно забытых блюд из советских времён
- Это намного вкуснее, чем просто макароны по-флотски. Теперь часто готовлю макароны по этому рецепту, особенно летом
- У меня огурцы хрустят так, что соседи слышат. А никакого секрета нет и никакой секретной присыпки. Скорее записывайте рецепт
Свежие комментарии