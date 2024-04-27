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Невестка Маргариты Тереховой рассказала о состоянии актрисы

Невестка Маргариты Тереховой рассказала о состоянии актрисы

Уже много лет зрители не знают, что происходит с Маргаритой Тереховой. На протяжении многих лет легендарная советская и российская актриса Маргарита Терехова борется с неизлечимым заболеванием — болезнью Альцгеймера.

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