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Царьград

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OANA отметит 65-летие медиафорумом в Москве 19-23 сентября

OANA отметит 65-летие медиафорумом в Москве 19-23 сентября

Медиафорум OANA, приуроченный к 65-летию организации, пройдет в Москве 19-23 сентября. Сергей Кузовников из ТАСС рассказал о планах форума, который соберёт ведущие агентства Азии и Тихого океана для обсуждения информационной политики.

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