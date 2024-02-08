Прокуратура начала проверку из-за драки на складе Wildberries в Электростали

Прокуратура Московской области начала проверку из-за драки на складе Wildberries в Электростали. «Прокуратурой Московской области организована проверка по факту конфликта, возникшего 8 февраля в ночное время суток на бытовой почве между работниками склада и сотрудниками охраны крупного интернет-магазина в городе Электросталь», — сообщается в Telegram-канале ведомства.