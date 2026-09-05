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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У ЦСКА 5 побед, 3 ничьих и 2 поражения в 10 матчах сезона. Сегодня – 2:1 с «Зенитом»

ЦСКА выиграл пятый матч в текущем сезоне.  Сегодня команда  Дмитрия Игдисамова одержала победу над « Зенитом » в 7-м туре Альфа-Банк РПЛ – 2:1.

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