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Царьград

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Скоро им станет не до войны: В США зоне риска оказались 40 млн человек. Почему Белый дом игнорирует катастрофу?

Скоро им станет не до войны: В США зоне риска оказались 40 млн человек. Почему Белый дом игнорирует катастрофу?

В США долгое время копилась большая проблема. Её как игнорировали, так и продолжают игнорировать политики Белого дома, а в то же время совсем скоро она попросту превратится в нерешаемую.

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Silver Kont
Утонуть в говне - такова участь наглоскунсов, от судьбы не уйдёшь...
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