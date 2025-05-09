"Смотрящая по Молдавии" - Майя Санду прочла на Мемориале Воинской славы в Кишиневе лекцию почему нельзя радоваться Дню Победы, про пакт Молотова-Риббентропа, депортации и всё то, что составляет смысл её пустой жизни.
"Скорбуны" из Молдавии:
Комментарии
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Сергей Oблезов
Всех этих скорбящих, дующих на мельницы наших врагов, нужно без всякой жалости снимать с пробега!!! И плевать, что вмешиваемся в дела других государств. Они портят нам жизнь и размножаются с удивительной скоростью, надо всё это пресекать на корню!
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