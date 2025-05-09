Сергей Oблезов

Всех этих скорбящих, дующих на мельницы наших врагов, нужно без всякой жалости снимать с пробега!!! И плевать, что вмешиваемся в дела других государств. Они портят нам жизнь и размножаются с удивительной скоростью, надо всё это пресекать на корню!