"Скорбуны" из Молдавии:

БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Комментарии
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Сергей Oблезов
Всех этих скорбящих, дующих на мельницы наших врагов, нужно без всякой жалости снимать с пробега!!! И плевать, что вмешиваемся в дела других государств. Они портят нам жизнь и размножаются с удивительной скоростью, надо всё это пресекать на корню!
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