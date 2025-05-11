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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Макдэвид набрал 1+1 в 3-м матче серии с «Вегасом» и стал лидером гонки бомбардиров плей-офф НХЛ. У него 16 (3+13) очков в 9 играх

Макдэвид набрал 1+1 в 3-м матче серии с «Вегасом» и стал лидером гонки бомбардиров плей-офф НХЛ. У него 16 (3+13) очков в 9 играх

Капитан «Эдмонтона» набрал 2 (1+1) очка в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли против «Вегаса» (3:4, 2-1).

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