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Царьград

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Сергей Вялов призвал обратиться к врачу при диарее после алкоголя

Сергей Вялов призвал обратиться к врачу при диарее после алкоголя

Гастроэнтеролог Сергей Вялов в своем Telegram-канале предупредил русских о необходимости срочного визита к врачу при диарее после употребления алкоголя.

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