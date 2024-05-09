День Победы. Новое понимание

Алексей Горшков

Даже немного странновато... Как-то так получилось,что мне особенно-то и перестраиваться не пришлось! Я со школьной скамьи - фанат истории Великой Отечественной войны, чтобы лучше её изучить, на исторический факультет университета поступил, где по ней специализировался, более того - там вступил в организацию "Снежный десант", ЕЩЁ более конкретно её изучающую. В ней, в числе прочего, я ОПРАШИВАЛ ветеранов войны и очевидцев её событий (сразу разъясню возможные "непонятки": ветеран - действовавший воин, он, конечно - тоже очевидец, но последнее понятие - более широкое - человек, скажем, бывший ребёнком в оккупированной деревне - ОЧЕВИДЕЦ, НО НЕ ВЕТЕРАН) !!! Это давало мне возможность СРАВНИВАТЬ прочитанную мною литературу со свидетельствами, так сказать "из первых рук". Что я заметил - воспоминания эти от советского доперестроечного официоза, конечно, отличались, НО ГОРАЗДО МЕНЬШЕ, чем от "всплывавших" уже в те перестроечные годы (я студентом был как раз в разгар перестройки - в 1987-1992 годах) "пёрлов" разновсяческих "ниспровергателей"! А после окончания университета я - хоть и не по специальности - до пенсии проработал в милиции, был "государевым человеком" - там у меня было такое ощущение, что мы - "государевы люди" - находимся на каком-то маленьком островке ... здравомыслия, что ли, в то время как нас окружает бушующий океан извращённомыслящего рынка! А уже в наше время - после 2014, а особенно - после 2022 года - я с удивлением открыл, что таких как я - БОЛЬШИНСТВО !!! С той только разницей, что мы - "островитяне" - ОСТАЛИСЬ, КАКИМИ И БЫЛИ, а многие - из "океана" вернулись к НОРМАЛЬНОСТИ !!! ОСОБО УДИВЛЯЕТ молодёжь - они и СССР-то помнить не могут - родились позже, А ТАКИЕ ЖЕ "СОВКИ", КАК И МЫ !!! (По-моему "совок" - не презрительная кличка, а наоборот - ПОХВАЛА)!!!