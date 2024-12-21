В Казани эвакуируют школы и техникумы из-за атаки БПЛА

Пресс-служба мэрии города сообщила, что в условиях повышенной угрозы, вызванной недавними инцидентами с беспилотными летательными аппаратами, было принято решение временно переместить учащихся в подвалы учебных заведений.
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