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Царьград

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В Казани эвакуируют школы и техникумы из-за атаки БПЛА

В Казани эвакуируют школы и техникумы из-за атаки БПЛА

Пресс-служба мэрии города сообщила, что в условиях повышенной угрозы, вызванной недавними инцидентами с беспилотными летательными аппаратами, было принято решение временно переместить учащихся в подвалы учебных заведений.

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