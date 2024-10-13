В Татарстане предприятия ОПК получат субсидию на обучение кадров по нацпроекту

В Татарстане организуют краткосрочное обучение, переобучение и повышение квалификации кадров для нужд оборонно-промышленного комплекса на условиях софинансирования из средств федерального бюджета и бюджета республики.
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