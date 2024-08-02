"Напряжённость растёт": Регионы России включились в борьбу с мигрантами. Кабанов указал на подвох

МП

Михаил Пантюхин

А вообще эти лоббисты ржавой аккупации из сразии и закавказья насиживающие свои яйца и работая на бесповоротным плоскожопием что хорошего сделали для коренного народа России!!!??? Почему власть так бережно их холит и лелеит, с какого хрена!!!??? Для коренного народа России они враги, так как ввозят эту шайтанмассу, которые разрешили им преступления на основе ненависти к России в целом!!! Почему наши ВОИНЫ ГЕРОИ СВО РИСКУЯ СВОИМИ ЖИЗНЯМИ ОТВОЕВЫВАЮТ И ЗАЩИЩАЮТ от бандерлогов РОССИЮ, а эти внутренние бандерлоги ведут свою деятельность против России!!!!???? Не пора ли им хвост прижать, за распродажу России через продажу паспортов, внж, преступления этих зверей, они враги хуже бандерлогов, так как скрываются под "овечей шкурой", но все их фамилии известны!!!! Или они неприкасаемы!? Как показала чистка в МО РФ, неприкасаемых нет!!! Так что ждём!? Бунта ржавых!!!??? Ведь их здесь более 15 000 000 зверей, не считая зверенышей, не знающих русский язык!!! Не пора ли этому ржавому шайтан горынычу отрубить все его головы!!!????