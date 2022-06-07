Победителями краевого конкурса юных велосипедистов стали уссурийские школьники

Победителями краевого конкурса юных велосипедистов стали уссурийские школьники

В Приморском крае наградили победителей и призеров регионального этапа Всероссийского конкурса юных инспекторов движения "Безопасное колесо-2022".

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх