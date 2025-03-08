Президент Казахстана поздравил женщин с 8 Марта

Дорогие женщины! От всего сердца поздравляю вас с Международным женским днем, с этим ярким весенним праздником, ставшим символом красоты и нежности! Наш народ издревле воздавал почести матерям и превозносил роль женщин.
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