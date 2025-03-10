10 самых известных небоскребов в мире, побывать на вершине которых - настоящая мечта

Небоскребы стали символом прогресса и успеха американских, европейских и азиатских стран Когда-то люди могли только мечтать о высотных зданиях, а сегодня мир украшают потрясающие гиганты, практически достающие до небес.
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