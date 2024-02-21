Россиянам назвали способы сэкономить при покупке авто

Автоэксперт Рязанов: при покупке авто можно сэкономить на разнице цен в регионах Есть способы, благодаря которым россияне могут сэкономить при покупке как нового, так и подержанного автомобиля, рассказал технический директор автомобильного маркетплейса FRESH Максим Рязанов.