Россиянам назвали способы сэкономить при покупке авто

Автоэксперт Рязанов: при покупке авто можно сэкономить на разнице цен в регионах Есть способы, благодаря которым россияне могут сэкономить при покупке как нового, так и подержанного автомобиля, рассказал технический директор автомобильного маркетплейса FRESH Максим Рязанов.
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