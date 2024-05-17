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Калужские новости

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Путин заявил, что Калужская область намерена развивать автопром с КНР

Путин заявил, что Калужская область намерена развивать автопром с КНР

Россия планирует развивать сотрудничество с Китаем в автомобильной промышленности. Для этого могут быть использованы мощности производств, расположенных в Калужской области, заявил президент РФ Владимир ПутинРоссия планирует развивать сотрудничество с Китаем в автомобильной промышленности.

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