Путин заявил, что Калужская область намерена развивать автопром с КНР

Россия планирует развивать сотрудничество с Китаем в автомобильной промышленности. Для этого могут быть использованы мощности производств, расположенных в Калужской области, заявил президент РФ Владимир ПутинРоссия планирует развивать сотрудничество с Китаем в автомобильной промышленности.
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