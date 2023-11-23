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Военкор «России 24» Борис Максудов скончался от ранений в зоне СВО

Военкор «России 24» Борис Максудов скончался от ранений в зоне СВО

Он был ранен, когда ВСУ нанесли удар с беспилотника в Запорожье.Pr Scr smotrim.ru--> Раненный в результате атаки украинского беспилотника в Запорожской области военкор телеканала «Россия 24» Борис Максудов умер.

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