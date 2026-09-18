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Царьград

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12-летняя блогерша Like Nastya подписала контракт с Disney

12-летняя блогерша Like Nastya подписала контракт с Disney

Анастасия Радзинская, 12-летняя уроженка Кубани, которая ведёт детский блог Like Nastya, подписала контракт с Disney.

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