US Views Of Islam Have Deteriorated In Past 25 Years The view that Islam is more likely to encourage violence than other religions is more widespread in the United States today than when Pew Research Center first asked Americans this question in March of 2002, around six months after the catastrophic events of the 9/11 terrorist attacks orchestrated by Al-Qaeda Islamists.
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