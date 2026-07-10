Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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ВС РФ нанесли за неделю массированный и шесть групповых ударов

ВС РФ нанесли за неделю массированный и шесть групповых ударов

Минобороны России сообщило о нанесении за неделю массированного и шести групповых ударов. Это было сделано в ответ на террористические атаки, предпринимаемые Украиной по гражданским объектам на территории Российской Федерации.

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