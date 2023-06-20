После укуса клеща у людей начали выявлять новую опасную инфекцию

Ученые Роспотребнадзора обнаружили новый вирус, передающийся от клещей человеку. Врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с "Вечерней Москвой" (18+) отмечает, что Хасеки является новой инфекцией, которую обнаружили сразу у четырех пациентов.
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