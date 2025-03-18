В Невском районе произошел пожар на производственном предприятии

Возгорание было полностью ликвидировано в 23:38 18 марта в 19:03 на территории производственного предприятия произошло возгорание фильтров в вентиляционном канале, площадь которого составляет 10 квадратных метров.
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