Политика как она есть

В городе Эрзурум, расположенном на северо-востоке Турции, произошло землетрясение магнитудой 4,5. Об этом сообщает газета Milliyet со ссылкой на данные турецкого управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).