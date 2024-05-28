Главреда “Экономической правды” Украины отправили “добровольно” на фронт после суток в ТЦК без связи

Задержанного главреда лишили связи и контактов с родными и близкими - они первыми забили тревогу.Главный редактор «Экономической правды» Украины Дмитрий Денков попал в руки сотрудников ТЦК Белгород-Днестровского, после чего пропал на сутки.
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