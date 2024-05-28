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Главреда “Экономической правды” Украины отправили “добровольно” на фронт после суток в ТЦК без связи

Главреда “Экономической правды” Украины отправили “добровольно” на фронт после суток в ТЦК без связи

Задержанного главреда лишили связи и контактов с родными и близкими - они первыми забили тревогу.Главный редактор «Экономической правды» Украины Дмитрий Денков попал в руки сотрудников ТЦК Белгород-Днестровского, после чего пропал на сутки.

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Комментарии
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Сергей Николаевич
Конечно примкнет и то подразделение будет называться &quot;груз 200&quot;
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15 час.

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