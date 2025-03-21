Эксперт Дорохов рассказал о рисках разогрева еды в неподходящей таре

Основным показателем безопасности служит специальная маркировка При выборе контейнера для хранения и разогрева пищи важно обращать внимание на его безопасность, предупреждает доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.
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