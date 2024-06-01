Генеральный инспектор Вооруженных сил Германии Карстен Бройер заявил, что учения НАТО в Литве стали предупреждением России, пишет Sky News.
В бундесвере «пригрозили» Путину
Комментарии
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Eduard
Кто вас болтся? Какиенто немцы которые уже получали и не раз и и литовцы которые никто в этой жихни! Даже Украина их больше!
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13 час.
АТ
Александр Ткаченко
Судя по всему пребалтам вспомнилась сытая жизнь в СССР. На прямую сказать и попроситься обратно стрёмно вот и пришла мысль объявить войну и быстро сдаться.
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12 час.
Евгений Благородный
Вот идиоты!!! :)
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5 час.
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