Русская весна
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Русская весна

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В бундесвере «пригрозили» Путину

В бундесвере «пригрозили» Путину

Генеральный инспектор Вооруженных сил Германии Карстен Бройер заявил, что учения НАТО в Литве стали предупреждением России, пишет Sky News.

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Комментарии
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Eduard
Кто вас болтся? Какиенто немцы которые уже получали и не раз и и литовцы которые никто в этой жихни! Даже Украина их больше!
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13 час.
АТ
Александр Ткаченко
Судя по всему пребалтам вспомнилась сытая жизнь в СССР. На прямую сказать и попроситься обратно стрёмно вот и пришла мысль  объявить войну и быстро сдаться.
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12 час.
Евгений Благородный
Вот идиоты!!! :)
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5 час.

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