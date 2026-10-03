Астрономы рассказали, какие космические явления россияне увидят в октябре

Октябрь 2026 года подарит любителям астрономии сразу несколько уникальных зрелищ. Жители России смогут увидеть максимальное сближение Земли с Сатурном, прохождение Марса через знаменитое звездное скопление Ясли, а также два ярких метеорных потока, рассказал инженер астролаборатории УрФУ в интервью ТАСС.