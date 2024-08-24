Вафли в тесте и еще 5 безумных блюд с кулинарных сайтов

Одни кулинары строго следуют рецептам, а если и отклоняются от них, то совсем чуть-чуть. Ну, а другие дают волю фантазии и декораторским талантам и создают неповторимые блюда — неповторимые в том смысле, что повторять это мало кто захочет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии