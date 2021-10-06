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Просто и гениально: Россия умножила на ноль защиту США

Просто и гениально: Россия умножила на ноль защиту США

Военно-морской флот России впервые провёл испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» с атомной подводной лодки «Северодвинск».

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Игорь Кузнецов
Старт из подводного положения показателен. Гораздо труднее на этапе разгона поразить "Циркон". Да, использованы наработки 60-х годов, но тогда были только предварительные расчёты, может быть эскизы. Молодые выпускники МВТУ смогли достаточно быстро на их основе переработать и "довести до ума" гиперзвук. А трудностей там хватало - до 3000 градусов по Цельсию греется корпус (носовая часть) и это ещё не всё что удалось решить.

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