Просто и гениально: Россия умножила на ноль защиту США

☭КОМПАСПолитикаПросто и гениально: Россия умножила на ноль защиту СШАВоенно-морской флот России впервые провёл испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» с атомной подводной лодки «Северодвинск».Вернуться к статье1НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИгорь КузнецовСтарт из подводного положения показателен. Гораздо труднее на этапе разгона поразить "Циркон". Да, использованы наработки 60-х годов, но тогда были только предварительные расчёты, может быть эскизы. Молодые выпускники МВТУ смогли достаточно быстро на их основе переработать и "довести до ума" гиперзвук. А трудностей там хватало - до 3000 градусов по Цельсию греется корпус (носовая часть) и это ещё не всё что удалось решить.Комментировать
Свежие комментарии