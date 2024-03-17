Николай Цискаридзе проголосовал на выборах президента РФ в Сириусе

Артист балета и народный артист России Николай Цискаридзе проголосовал на выборах главы государства.Он опустил бюллетень в урну на избирательном участке федеральной территории Сириус, куда он приехал ранее на гастроли.
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