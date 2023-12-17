В шампунях нашли угрозу для беременности

Исследование, опубликованное в журнале Environmental Health Perspectives, показало, что воздействие фталатов, химических веществ, содержащихся во многих бытовых предметах, может снизить шансы женщины на беременность.
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