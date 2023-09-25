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Карандин об «Амуре»: «Показывает тягучий с минимумом голов хоккей и пока не выдерживает сравнения со своей прошлогодней веселой версией»

После 9 матчей хабаровчане занимают на Востоке 9-е место. «Много разговоров об «Амуре». Надо отдать должное его кураторам, клуб всем обеспечен.

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